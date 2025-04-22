Психолог Ермолаева дала советы по контролю над временем ребенка со смартфоном

Чтобы отвлечь ребенка от смартфона, нужно установить правила для всей семьи. Об этом сайту kp.ru рассказала заместитель руководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Анна Ермолаева.

Специалист посоветовала договориться не использовать телефон во время семейных встреч и за столом. Смартфон стоит убирать за час до сна.

Если договоренность нарушается, важно напомнить ребенку о доверии. Родители могут мягко проверять, чем занят подросток, например, заглянув к нему вечером или посмотрев, был ли он онлайн в соцсетях, отметила Ермолаева.