Психолог Эрик сообщила, что сновидения о смерти символизируют внутренние перемены

Сны могут быть пугающими и странными, однако у многих популярных сюжетов есть объяснение с точки зрения психологии. Подробнее рассказала преподаватель психологии Московского института психоанализа Светлана Эрик в беседе с сайтом KP.RU .

Если во сне человек ругается с покойником, пояснила эксперта, это может свидетельствовать о застревании на этапе гнева в процессе горевания.

«Психика понимает, что этот человек умер, но злость на него за то, что он „бросил“, не проходит», — отметила специалист.

По ее словам, собственная смерть в сновидениях символизирует внутренние перемены, например исчезновение прежних установок при смене социального статуса или начале нового этапа жизни.