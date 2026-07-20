Психолог Еременко рассказала, что каждый цвет несет определенный эволюционный и психологический код

Цвета могут изменять наше настроение, уровень тревожности и восприятие окружающего мира. Клинический психолог, КПТ-терапевт высшей категории клиники ментального здоровья «АКСОНА» Анжелика Еременко рассказала «Известиям» о том, как оттенки и их насыщенность воздействуют на эмоциональное состояние человека.

По словам Еременко, цвет — это мощный инструмент, который может влиять на наши чувства независимо от формы объекта. Средняя насыщенность теплого тона способна принести радость, в то время как слишком яркие и глубокие оттенки могут вызвать раздражение.

Каждый цвет несет определенный эволюционный и психологический код. Красный ассоциируется с энергией и опасностью, он способен повышать кровяное давление. Синий, напротив, успокаивает и способствует продуктивности, а зеленый считается нейтральным и гармонизирующим цветом. Желтый символизирует оптимизм и тепло, но в высокой концентрации может вызывать тревогу.

Еременко подчеркивает, что понимание этих механизмов позволяет использовать палитру осознанно для конкретных целей.

«Для работы выбирайте синий или зеленый — они помогают сосредоточиться и снижают стресс. Для отдыха — приглушенные тона, мягкие синие, зеленые, нейтральные», — рекомендует психолог.

Специалист также предупреждает, что отсутствие ярких красок в окружении лишает ребенка важного сенсорного опыта. Желание человека добавить в свою жизнь насыщенные цвета часто свидетельствует о внутреннем освобождении.