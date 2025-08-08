Психолог Еременко посоветовала использовать дыхательные практики, чтобы побороть страх перед полетами

Многие люди испытывают страх перед авиаперелетами и сменой обстановки. Этот страх может ограничивать жизнь и вызывать дискомфорт. Клинический психолог, эксперт по тревожным расстройствам клиники «Аксона» Анжелика Еременко рассказала «Известиям» , что страх полетов связан с потерей контроля, негативными ассоциациями, боязнью нового и физиологическими реакциями.

Психолог подчеркнула, что самолет — самый безопасный вид транспорта, и предложила несколько техник для преодоления страха. Одна из них — замена тревожных мыслей на рациональные. Также помогает техника «План Б» — заранее продуманные действия на случай тревоги.

Метод «Замок» — еще один способ справиться с паникой. Когда вы сжимаете руки в «замок», в мозг устремляется поток сигналов, временно блокирующий центр тревоги. Этот метод можно сочетать с дыхательными практиками для усиления эффекта.

Еременко также посоветовала обратиться к специалисту, если страх мешает повседневной жизни или сопровождается паническими атаками. Современные технологии позволяют проходить терапию онлайн, что особенно важно для тех, кто испытывает трудности с перемещениями.