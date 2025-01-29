Психолог Ениколопов усомнился в точности статистики о числе безработной молодежи

Глава отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов выразил сомнение в точности статистики о числе безработной молодежи в России в интервью ИА НСН .

Он считает, что реальное число молодых людей, которые не работают или находятся в поиске своего пути, может оказаться гораздо ниже заявленного.

Ениколопов указал на неясность критериев, используемых при составлении таких отчетов. Психолог подчеркнул, что подобные явления существовали и раньше, когда молодежь периодически уходила в поиски себя, иногда даже меняя место жительства ради этого. Однако, по его мнению, нынешнее обсуждение этой темы связано с демографической ситуацией и нехваткой рабочей силы.

Кроме того, Ениколопов отметил, что многие молодые люди, особенно из обеспеченных семей, продолжают жить с родителями, не испытывая сильной мотивации к активному труду, что характерно как для России, так и для Европы.

Данные Роструда и Минтруда за 2023 год говорят о том, что почти 13% молодых людей в России не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку.