Психолог Ельцова сообщила, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании у детей здоровых привычек

Медицинский психолог Психиатрической больницы № 3 Екатеринбурга Ирина Ельцова в беседе с сайтом «Здоровье уральцев» дала совет родителям, как они могут приучить детей к здоровому образу жизни.

По словам эксперта, важно не только говорить с детьми о преимуществах ЗОЖ, но и вовлекать их в совместные активности, например, организовывать игры на свежем воздухе или готовить полезные блюда, написал Ura.ru.

Ельцова пояснила, что пример взрослых имеет решающее значение в формировании ценностей и привычек у их детей.