Психолог Эллербе призвала женщин подходить с холодной головой к выбору отца для детей | 360°

Общество 16 мая 2024, 18:00 Психолог Эллербе призвала женщин подходить с холодной головой к выбору отца для детей

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Доктор философских наук, психолог Кальвина Эллербе в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, что неправильный выбор отца для своих детей может привести к печальным последствиям.

По словам специалиста, женщине важно сосредоточиться не только на своих чувствах и романтическом аспекте при выборе партнера, но и включать холодную голову. Психолог пояснила, что дети учатся взаимодействовать с противоположным полом, глядя на родителей. Если они видели в семье крики и недовольство, то с большой вероятность переложат этот опыт и на свои отношения в будущем, написал сайт «7Дней».

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Во время развода больше всего страдает ребенок, поскольку закрепляет в своем сознании страх построения отношений. Кроме того, у него может появиться страх быть отвергнутым, пояснила Эллербе.