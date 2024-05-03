Психолог Елена Перминова: вера в Бога дает ощущение, что кто-то о тебе заботится | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:38 Психолог Елена Перминова: вера в Бога дает ощущение, что кто-то о тебе заботится

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Вера в Бога дает стойкое ощущение того, что кто-то о тебе постоянно заботится. Особенно она помогает в те периоды, когда кажется, что все идет наперекосяк. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Перминова.

Человек может верить во что угодно, однако вера является опорным механизмом. Вера в Бога позволяет человеку легче справляться с грузом ответственности в своей жизни.

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Верующие люди полагают, что испытания, возникающие на их жизненном пути, даются Богом по силе. То есть человек сможет преодолеть их, несмотря на все свои страхи, добавила Перминова.