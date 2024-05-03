Психолог Елена Перминова: вера в Бога дает ощущение, что кто-то о тебе заботится | 360°

03 мая 2024, 14:38
Психолог Елена Перминова: вера в Бога дает ощущение, что кто-то о тебе заботится
Вера в Бога дает стойкое ощущение того, что кто-то о тебе постоянно заботится. Особенно она помогает в те периоды, когда кажется, что все идет наперекосяк. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Перминова.
Человек может верить во что угодно, однако вера является опорным механизмом. Вера в Бога позволяет человеку легче справляться с грузом ответственности в своей жизни.
Реклама
Верующие люди полагают, что испытания, возникающие на их жизненном пути, даются Богом по силе. То есть человек сможет преодолеть их, несмотря на все свои страхи, добавила Перминова.
Психология
Реклама
Реклама