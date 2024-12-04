Психолог Егорова: в новогодние праздники растет стресс из-за завышенных ожиданий

Новогодние праздники обычно ассоциируются с длинными выходными, красивыми зимними пейзажами и предвкушением чуда. Однако из-за завышенных ожиданий человек может столкнуться с растущим стрессом, рассказала психолог Анастасия Егорова в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Эксперт пояснила, что перед праздниками пользователи социальных сетей публикуют «идеальные картинки». Кроме того, в данный период многие привыкли подводить итоги года.

«А человеческая психика фокусируется на негативе. Так мы устроены, к сожалению», — добавила эксперт.

По ее словам, в такие моменты важно осознать, что праздники не должны быть идеальными. Эта фраза способствует расслаблению, отметила психолог. Она также посоветовала почаще фокусироваться на внутреннем состоянии.