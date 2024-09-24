Психолог Егорова посоветовала избегать сравнений при воспитании близнецов

При воспитании близнецов родителям необходимо развивать индивидуальность каждого ребенка. Об этом рассказала психолог Кристина Егорова в беседе с сайтом «Мир 24».

Она посоветовала поощрять личные интересы детей. Благодаря такому подходу близнецы смогут почувствовать свою уникальность.

«Если один любит рисовать, а другой — заниматься спортом, поддержите каждого в его выборе», — отметила эксперт.

По ее словам, также немаловажно избегать сравнений. Подобные замечания способны вызвать ревность и конкуренцию, что вредит как отношениям, так и развитию.

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