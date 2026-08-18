Психолог Егорова: мат помогает на краткое время снять стресс и выплеснуть эмоции

Мат может помочь человеку на короткое время снизить субъективное эмоциональное напряжение, но в то же время вызвать стресс у окружающих его людей. Об этом Регине Понамаревой на стриме 360.ru рассказала клинический психолог, бизнес-тренер Олеся Егорова.

«Это не самый экологичный способ, но он позволяет выразить сильную эмоцию в моменте, дать ей выход и не держать ее на телесном уровне», — подчеркнула специалист.

Она назвала нецензурные слова формой вербальной агрессии и призвала не использовать мат как унижение или оскорбление другого человека. Также психолог посоветовала учитывать контекст и обращать внимание на окружающих.

«Если это в компании как норма — это одно. Если нет, то эта быстрая разрядка легко может как раз вызвать стрессовое состояние у другого человека», — уточнила эксперт.

Подробнее о влиянии обсценной лексики на психологическое состояние человека читайте в материале 360.ru.