Психолог Егоренко отметила, что стремление к идеальному отпуску может привести к гедонистической адаптации

Лето уже наступило, а вместе с ним приближается и долгожданный отпуск. Однако часто бывает, что после отдыха на работе мы думаем: «И вот этого мы ждали весь год?» Доктор психологических наук Татьяна Егоренко в беседе с KP.RU рассказала, как сделать отпуск более приятным и восстановительным.

Стремление к идеальному отпуску может привести к гедонистической адаптации. Чем больше требований мы предъявляем к отдыху, тем меньше он нас восстанавливает. Соцсети и реклама транслируют «правильный» отпуск — идеальные закаты, безупречные тела. Мозг воспринимает это как задачу, и в результате наши рецепторы удовольствия притупляются. Даже действительно хороший день кажется «недостаточно ярким».

Как же изменить ситуацию? Егоренко предлагает три простые привычки, которые помогут отдохнуть душой и телом:

«Окно в мир». Каждое утро уделяйте реальности всего две минуты, стоя у окна, на балконе или на пляже. Просто отмечайте, что движется, что шумит, чем пахнет. Это поможет снизить активность сети пассивного режима мозга и переключиться на реальность.

Переключайтесь с «результата» на «интерес». Вечером вместо привычного самоотчета «как я сегодня отдохнул?» запишите один-два неожиданно интересных момента дня. Это поможет начать замечать жизнь и делиться своими впечатлениями с окружающими.

Разрешите себе скучный отдых. Специально выделите 30 минут без телефона, планов и стимулов. Просто посидите. Первые пять-семь минут может быть непривычно, но потом напряжение уходит, а настройки радости «просто быть» и «просто жить» возвращаются.

Эти привычки помогут сделать отпуск более приятным и восстанавливающим.