Психолог Эдельштейн заявила, что селфи на фоне искусства может быть одной из форм самовыражения

Психолог Хельга Эдельштейн поделилась с «Абзацем» своими мыслями о привычке делать снимки на фоне произведений искусства. Она отметила, что желание сфотографироваться рядом с предметами искусства может быть связано с потребностью человека ассоциировать себя с прекрасным и великим.

По словам эксперта, нет ничего плохого в таком стремлении, если человек проявляет уважение к экспонату. Однако есть люди, для которых главная цель селфи — самопрезентация, а не взаимодействие с искусством.

«Если контекст селфи демонстративный, это, конечно, вызывает подозрения в скрытом нарциссизме или жажде превосходства», — пояснила Эдельштейн.

При этом она подчеркнула, что спешить с выводами не стоит, поскольку селфи может быть одной из форм самовыражения.