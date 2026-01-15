Психолог Джарретт назвал регулярность маленьких действий ключевым фактором формирования новой привычки

Сформировать новую привычку может быть проще, чем принято считать. Главное — начинать с небольших изменений и использовать эффективные методы. Одна из действенных стратегий — наслаивание привычек. Об этом рассказал психолог и научный обозреватель Кристиан Джарретт. Его слова привел сайт «Известия» со ссылкой на журнал Science Focus.

Как объяснил эксперт, это значит, что новое действие присоединяется к уже существующему поведению. Например, можно учить иностранный язык во время привычного чаепития. Так мозг легче принимает изменения, встраивая их в знакомый контекст.

Особое внимание уделяется цифровым привычкам. Специалист подчеркивает, что уведомления на смартфоне становятся триггерами, запускающими автоматическое поведение без осознанного решения пользователя. Исследования показывают: отключение уведомлений и проверка почты и соцсетей в запланированные «окна» снижают импульсивное использование устройств.

Говоря о физической активности, Джарретт сослался на правило двух минут. Оно предполагает начало с минимального действия, не вызывающего психологического сопротивления, и ежедневное повторение до формирования автоматизма. Ключевым фактором здесь является регулярность, а не интенсивность.

В контексте экологичного поведения психолог указывает на роль среды в закреплении привычек. Исследования показывают, что люди чаще меняют поведение, когда желаемое действие становится более доступным, а нежелательное — менее удобным. Таким образом, по мнению эксперта, устойчивые изменения начинаются с небольших шагов и корректировки повседневной среды.