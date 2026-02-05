Психолог Дуванская рассказала, что командные виды спорта и единоборства учат детей с СДВГ следовать правилам

Около четверти российских школьников страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и это число растет. Эксперты Пермского Политеха рассказали агентству URA.RU , как определить разницу между активностью ребенка и проявлениями СДВГ.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это расстройство развития, при котором нарушается функционирование центральной нервной системы. Кандидат психологических наук и доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Мария Дуванская объяснила, что поведение детей с СДВГ характеризуется невнимательностью, чрезмерной активностью и импульсивностью.

СДВГ может проявляться в раннем возрасте, и наиболее выраженными симптомы становятся в младшем школьном возрасте. Проблемы с учебой, поведением в классе и общением становятся особенно очевидными. Однако важно отличать гиперактивного ребенка от детей с СДВГ.

Психолог Дуванская подчеркнула, что гипердиагностика СДВГ уже стала реальностью, и диагноз нередко ставят не при серьезных нарушениях, а практически любому ребенку с трудностями в обучении.

Одной из основных причин того, что ребенок не может управлять своим поведением, является отсутствие соответствующих навыков. Дуванская рекомендовала использовать позитивное подкрепление и похвалу за успехи, создавать четкую структуру дня с помощью списков и таймеров, а также дробить задачи на маленькие шаги.

Командные виды спорта и единоборства учат следовать правилам, контролировать импульсы и взаимодействовать с другими. Плавание, гимнастика и танцы развивают координацию, ритм и способность концентрироваться на последовательности действий, подчеркнула специалист.