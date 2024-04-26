Психолог Дугенцова: зависимостью от кредитов страдают люди в детской позиции | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:32 Психолог Дугенцова: зависимостью от кредитов страдают люди в детской позиции

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Сейчас в России наблюдается повышение закредитованности россиян. Зависимость от таких заемов в основном имеют люди в детской позиции, сообщила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, такие люди не умеет полноценно брать ответственность за свою жизнь. Также причинами зависимости от кредитов могут быть недостаток дофамина в жизни человека и полное отсутствие финансовой грамотности, сообщило «АБН 24».

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Кроме того, высокую закредитованность часто имеют люди с аутоагрессией — их действия направлены на самоуничижение и саморазрушение, отметила Дугенцова.