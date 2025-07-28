Психолог Дугенцова заявила, что игрушки лабубу могут помочь ребенку справиться со страхами

Игрушки лабубу способны помочь детям справиться со страхами и развить эмоциональную саморегуляцию. Такое мнение высказала детский психолог Дарья Дугенцова в интервью News.ru .

По словам эксперта, ребенок не воспринимает лабубу как нечто ужасное или отталкивающее.

«Если мы говорим особенно о дошколятах, для них это возможность обладать чем-то таким страшным, чтобы справиться со своей негативной эмоцией, потому что „негативные“ игрушки должны быть у ребенка, чтобы проявлять ту самую саморегуляцию», — пояснила психолог.

Она подчеркнула, что перенос страхов и эмоций на внешние объекты особенно важен для маленьких детей, которые еще не умеют осознанно анализировать свои чувства. Как отметила Дугенцова, подобный эффект наблюдался и ранее с игрушками Хагги Вагги.