Психолог Дугенцова: взрослые испытывают огорчение от иллюзии общения в соцсетях

По словам эксперта, в отличие от подростков, для которых такие платформы играют ключевую роль в процессе социализации, взрослые испытывают разочарование от поверхностного общения и иллюзорного ощущения социальных взаимодействий.
Взрослым людям, добавила Дугенцова, требуется иной формат общения. Если в подростковом возрасте основной фокус направлен на интимно-личностное взаимодействие, которое не подразделяется на очное и онлайн, то взрослому человеку уже ясны различия между этими формами коммуникации.
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