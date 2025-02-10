Психолог Дугенцова: взрослые испытывают огорчение от иллюзии общения в соцсетях

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, почему социальные сети делают взрослых еще более одинокими.

По словам эксперта, в отличие от подростков, для которых такие платформы играют ключевую роль в процессе социализации, взрослые испытывают разочарование от поверхностного общения и иллюзорного ощущения социальных взаимодействий.

Взрослым людям, добавила Дугенцова, требуется иной формат общения. Если в подростковом возрасте основной фокус направлен на интимно-личностное взаимодействие, которое не подразделяется на очное и онлайн, то взрослому человеку уже ясны различия между этими формами коммуникации.