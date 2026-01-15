Психолог Дугенцова указала на отсутствие определенного возраста, когда нужно начинать разговор о смерти

Детский психолог Дарья Дугенцова поделилась с RT рекомендациями, как правильно сообщать детям о смерти. По ее мнению, делать это следует честно и в атмосфере поддержки, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким в своих переживаниях.

Эксперт отметила, что нет определенного возраста, когда нужно начинать разговор о смерти. Главное — создать безопасную обстановку для обсуждения этой темы.

«Ребенок должен столкнуться с этим, он должен понимать, как это происходит, должен вместе с вами это отгоревать и не застрять в этапах, которые важно прожить во время того, как мы сталкиваемся со смертью», — подчеркнула Дугенцова.

Психолог рекомендует, чтобы в момент разговора рядом с ребенком были оба родителя или близкие взрослые. Важно установить физический контакт — взять за руку, обнять — и говорить спокойно, глаза в глаза.

«Максимально стараемся поддержать, рассказать о своих чувствах, в том числе по отношению к той ситуации, которая произошла», — отметила специалист.

Одной из главных ошибок Дугенцова назвала обесценивание переживаний ребенка. Также она предостерегла от попыток скрыть смерть близкого, придумывая истории об отъезде.