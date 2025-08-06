Психолог Дугенцова указала на минусы законопроекта о совместном воспитании детей

В Государственную думу поступил законопроект, предлагающий обязательное совместное воспитание детей родителями после развода. В беседе с Life.ru инициативу прокомментировала психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, каждая семья уникальна, и единый подход не может одинаково подходить всем случаям.

«Бывают такие случаи, что лучше бы отец или мама, так тоже бывает, не участвовали в воспитании, поскольку они наносят вред ребенку несмотря на то, что являются значимыми взрослыми. Это все зависит от ситуации», — пояснила эксперт.

Вместо обязательного соблюдения общих правил психолог предложила развивать семейные консультации и психотерапевтическую помощь в России. В случае принятия закона Дугенцова призвала обеспечить должный контроль за качеством исполнения обязанности воспитания каждым из родителей.