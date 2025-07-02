Психолог Дугенцова сообщила, что единая школьная форма может подавить личность подростка

Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью Life.ru высказалась о появлении в России ГОСТа для школьной формы. По ее мнению, излишние ограничения и отсутствие выбора могут негативно сказаться на ощущении подростками собственной индивидуальности, особенно в средней и старшей школе, когда идет активное самоопределение.

Дугенцова отметила, что для развития подростков важны три аспекта: чувство автономии, компетентности и принадлежности. Если подростков лишать возможности проявлять себя даже в мелочах, например в выборе аксессуаров к школьной форме, это может привести к снижению самооценки, сомнениям в себе и даже вызвать протест.

«У подростков есть три базовых витамина развития: чувства автономии, компетентности и принадлежности», — подчеркнула психолог.

Эксперт считает, что излишне строгие и необоснованные правила могут вызывать у подростков негативную реакцию, которая часто проявляется незаметно, например, в виде апатии или социальной изоляции. В долгосрочной перспективе это может ухудшить отношения с взрослыми, включая учителей и родителей, и снизить уровень доверия.

Психолог также отметила, что наиболее эффективным является «авторитетный стиль» взаимодействия, который сочетает четкие правила и уважительное, открытое отношение к подросткам. В таком случае школьники чувствуют себя не объектом давления, а частью сообщества, с которой можно вести диалог.