Психолог Дугенцова рассказала, что желание создать пару обосновано биологической необходимостью

Человек — существо социальное, поэтому стремление избежать одиночества заложено у него на биологическом уровне. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, очень многое зависит от того, живет человек один или с кем-то. Потому что одинокий — не сможет реализовать свою социальную роль.

«К сожалению, или к счастью, человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — отметила психолог.

Она добавила, что крайне важно создать семью, чтобы примерить на себя роль супруга и родителя.