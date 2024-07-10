Психолог Дугенцова рассказала, что желание создать пару обосновано биологической необходимостью

Человек — существо социальное, поэтому стремление избежать одиночества заложено у него на биологическом уровне. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, очень многое зависит от того, живет человек один или с кем-то. Потому что одинокий — не сможет реализовать свою социальную роль.

«К сожалению, или к счастью, человек — существо социальное, и для него, конечно же, построить взаимоотношения и создать ячейку общества с биологической точки зрения — необходимость», — отметила психолог.

Она добавила, что крайне важно создать семью, чтобы примерить на себя роль супруга и родителя.

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