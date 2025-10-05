Психолог Дугенцова рассказала, что школьники чаще пропускают уроки в октябре из-за пика эмоционального напряжения
В октябре многие школьники чувствуют усталость и теряют интерес к учебе. Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью Life.ru объяснила, что происходит на шестой-восьмой неделе учебного года.
По словам специалиста, к этому времени у детей и подростков наступает пик эмоционального напряжения. Сентябрьский энтузиазм сменяется усталостью и разочарованием, особенно у младших школьников. Организм еще не окреп после каникул, и мотивация снижается.
«Тут немаловажный момент, что погода-то неплохая, и поэтому почему бы и не прогулять, и лишний раз не погулять, не вспомнить то самое состояние, когда ты летом совершенно спокойно гулял сколько хочешь», — цитирует психолога телеканал «Санкт-Петербург».
Также на ситуацию влияют учебная нагрузка, сезонное снижение уровня серотонина и витамина D, социальная адаптация. Все это провоцирует у детей желание пропускать занятия, подчеркнула Дугенцова.