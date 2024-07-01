Психолог Дугенцова рассказала, что люди боятся стареть из-за страха смерти

Многие люди почти панически боятся стареть, и это связано с рядом факторов. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, одна из причин — это страх смерти. Люди понимают, что с годами приближается еще и конец жизни. Кроме того, люди боятся стать ненужными.

«Страх не достичь желаемого. Есть стереотип, что чем моложе человек, тем больше у него возможностей. А вот на пенсии жизнь условно заканчивается», — отметила психолог.

Он добавила, что страх смерти также провоцируют и навязанные обществом стереотипы.