Психолог Дугенцова призвала родителей демонстрировать детям осознанное поведение в Сети

Тренды в социальных сетях меняются быстро, и часто их участниками становятся дети и подростки. Некоторые из таких направлений могут быть опасны для здоровья или нарушать общественный порядок. Как оградить ребенка, рассказала психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По мнению эксперта, молодежь интересуется интернет-трендами не из злого умысла, а из желания быть своими и принадлежать к группе.

«Важно <…> говорить с ребенком о том, зачем он хочет участвовать в трендах, и вместе обсуждать возможные последствия. Не нравоучать его в подростковом возрасте — в этом нет смысла», — отметила специалист.

Она также подчеркнула важную роль личного примера родителей, выражающегося в разумном поведении в Сети. Такого подхода вполне достаточно, чтобы ребенок не оказался под влиянием сомнительных веяний.