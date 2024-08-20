Психолог Дугенцова призвала наладить режим дня для подготовки ребенка к школе

Для того чтобы подготовить ребенка к школе после длительных каникул, первым делом нужно восстановить его режим дня. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Дарья Дугенцова. Она посоветовала готовить такую же пищу, как в школе или детском саду, а также начать повторение учебного материала.

Психолог отметила, что не стоит слишком усердствовать, однако хотя бы раз в день стоит заниматься предметами, которые войдут в школьную программу. У первоклассников процесс адаптации занимает гораздо больше времени — около нескольких месяцев. В то время как ребята, возвращающиеся в школу, адаптируются примерно за две недели, подчеркнула специалист.

Дугенцова рекомендовала начать приводить распорядок в порядок уже в августе, чтобы к сентябрю ребенок успешно адаптировался и успевал высыпаться. В противном случае резкие изменения в распорядке дня могут привести к стрессу и тревожности, предостерегла она.