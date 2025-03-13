Психолог Дугенцова: при легких формах депрессии антидепрессанты не нужны

В России значительно вырос спрос на антидепрессанты. За этот год россияне потратили на них более трех миллиардов рублей, это на 30% больше, чем в предыдущем году, и является абсолютным максимумом за последние пять лет. О том, стоит ли тревожиться из-за такой тенденции, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, рост спроса на антидепрессанты — важная тенденция, но не всегда повод для тревоги. Депрессия действительно одна из ведущих причин потери трудоспособности, при этом доступность психиатрической помощи растет. Но существует опасность гипердиагностики и назначения препаратов без необходимости. Кроме того, люди иногда назначают себе антидепрессанты сами и принимают их без контроля специалиста.

Психолог подчеркнула, что антидепрессанты эффективны, но необязательны при легких формах депрессии. В таких случаях специалисты рекомендуют использовать когнитивно-поведенческую терапию, физическую активность, а также соблюдать режим сна, практиковать социальную поддержку и медитацию. Важно обсудить эти меры с личным психиатром и неврологом.