Психолог Дугенцова предупредила об опасности «бежевых мам»

Однообразие цветов в окружении ребенка может негативно сказаться на его психике. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова в беседе с сайтом News.ru .

Специалист сослалась на исследования, которые доказывают положительное влияние различных оттенков на творческое мышление и эмоциональное развитие детей, сообщил «Сибдепо».

По словам психолога, сенсорная среда должна быть разнообразной

«„Бежевые мамы“ — это не про вред ребенку, а про счастье мамы. Так родительницы наполняются ресурсом и успокаиваются. Однако отсутствие ярких цветов в жизни маленького ребенка — не самый лучший вариант», — отметила Дугенцова.

Она посоветовала родителям искать баланс: использовать пастельные тона в домашней обстановке и насыщенные цвета во время прогулок.