Психолог Дугенцова посоветовала соблюдать режим дня у школьника даже в выходные

Психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT поделилась советами, как помочь школьникам просыпаться зимой без стресса.

По ее мнению, важно соблюдать единый режим дня, даже в выходные.

«Если ребенок встает в семь утра, чтобы пойти в школу, то нужно тогда и в выходные так же вставать. Иначе сбиваются все режимы, и в будни ребенок будет хотеть спать дольше», — пояснила специалист.

Дугенцова рекомендовала будить детей мягко и постепенно: сначала открыть дверь, потом зайти, погладить по голове и спокойно попросить проснуться. В сложных случаях она предложила делегировать ответственность. Речь идет, например, о самостоятельной установке будильника ребенком.

Для снижения утреннего стресса психолог посоветовала создать четкий утренний ритуал: встать, заправить кровать, почистить зубы, позавтракать. Полезно разработать чек-лист, в котором ребенок сможет отмечать выполненные задания поставленными галочками.