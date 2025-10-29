Психолог Дугенцова посоветовала соблюдать режим дня, чтобы сохранить силы во время шестидневной рабочей недели

С 27 октября по 1 ноября в России пройдет шестидневная рабочая неделя. Затем россиян ждут три выходных в честь Дня народного единства. Психолог Дарья Дугенцова поделилась с Общественной Службой Новостей советами, как пережить этот период без ущерба для здоровья и продуктивности.

Эксперт отметила, что шесть рабочих дней подряд могут стать серьезным испытанием для психики. В это время особенно важно соблюдать режим сна и не пренебрегать отдыхом.

«Рекомендация номер один — это, конечно же, режим. Стопроцентно нужно его соблюдать, чтобы у человека не нарушалось психологическое состояние из-за нехватки ресурса», — объяснила Дугенцова.

Также она рекомендовала не отказываться от обедов на работе и делать короткие перерывы каждые 45–60 минут. Это помогает снизить риски заболеваний и улучшить самочувствие. После работы психолог посоветовала выбирать расслабляющие виды отдыха и обязательно менять вид деятельности.