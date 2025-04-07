Психолог Дугенцова посоветовала позволять детям самостоятельно выбирать книги

По ее словам, положительный пример родителей и возможность самостоятельного выбора книг способствуют развитию интереса к изучению литературы. Регулярное чтение вслух с раннего возраста воспитывает в детях самостоятельных читателей.
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