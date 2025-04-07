Психолог Дугенцова посоветовала позволять детям самостоятельно выбирать книги

Превратить чтение в привычный ритуал — эффективный способ привить ребенку любовь к книгам. Об этом рассказала психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с News.ru .

Специалист посоветовала позволить детям самостоятельно выбирать книги. После чтения можно устроить обсуждение произведения. Это поможет вызвать интерес у ребенка.

«Главное — превратить чтение в теплый, привычный ритуал», — заявила эксперт.

По ее словам, положительный пример родителей и возможность самостоятельного выбора книг способствуют развитию интереса к изучению литературы. Регулярное чтение вслух с раннего возраста воспитывает в детях самостоятельных читателей.