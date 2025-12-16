Психолог Дугенцова посоветовала объяснять детям, что письмо Деду Морозу — это выражение желаний, а не заказ

Когда ребенок выражает в письме Деду Морозу неосуществимое желание, важно сначала признать его чувства, а затем аккуратно вернуть к реальности. Такой подход посоветовала практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в интервью RT .

Эксперт рекомендовала сначала признать желание ребенка и его чувства, поскольку ребенок, скорее всего, написал это не из позиции каприза, а потому что это реально его мечта. Далее следует мягко перевести разговор в более реалистичное русло.

Психолог предложила объяснить, что даже у «волшебника» есть ограничения, и помочь ребенку ощутить контроль над ситуацией, предложив выбрать один главный подарок, один небольшой и один сюрприз.

Для формирования реалистичных ожиданий психолог советует донести до ребенка простую мысль: письмо Деду Морозу — это выражение желаний, а не заказ.

«Лучше написать, нарисовать и сделать предположение, что вы хотели бы получить, но никак не заказать», — подчеркнула Дугенцова.