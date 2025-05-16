Психолог Дугенцова посоветовала метод со перечислением вещей при стрессе на ЕГЭ

Период сдачи ЕГЭ становится серьезным испытанием для выпускников, проверяет их не только на знания, но и на психологическую устойчивость. Однако нервное напряжение может негативно повлиять на результаты экзамена, предупредила психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, пребывание в стрессе приводит к ухудшению когнитивных навыков, поэтому подросткам важно уметь управлять своим состоянием. Одна из практик — перечисление физических вещей, которые окружают человека в момент сильного переживания.

«Нужно осознать, касаетесь ли вы стула или пола, лежите или сидите. Не важно, чем вы в этот момент заняты, главное — зафиксироваться и ощутить, где вы телесно находитесь, и начать перечислять: тумбочка, фотография, рамка, свечка, тюбики и так далее. Это помогает сконцентрироваться», — пояснила специалист.

Другой способ — деление слова на буквы и придумывание слов, которые с них начинаются. Также психолог рекомендовала дыхание «по квадрату», предполагающее четыре временных интервала.