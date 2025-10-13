Психолог Дугенцова порекомендовала выполнять школьные задания в начале каникул

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как продуктивно провести школьные каникулы. Она считает, что каникулы — это возможность заняться тем, на что не хватает времени во время учебы.

Дугенцова рекомендует выполнять школьные задания в начале каникул, чтобы освободить время для отдыха.

«Если ребенку задали домашнее задание, постарайтесь сделать его сразу, в первый или второй день. Тогда позже можно будет спокойно переключиться на полноценный отдых», — отметила психолог.

Для младших школьников эксперт советует активные занятия, такие как игры на свежем воздухе. Подросткам нужно больше времени для отдыха и расслабления. «Пусть поленится, полежит дома или съездит на природу. Это поможет восстановить силы», — говорит Дугенцова.

Она также рекомендует планировать семейные мероприятия, которые будут интересны всем членам семьи. Например, можно выделить дни для развлечений, которые нравятся каждому: мамины, папины и детские.

Психолог подчеркивает важность качественного времени вместе без гаджетов. По ее словам, важно уделять детям внимание после работы и учебы, общаться и заниматься совместными делами.