Психолог Дугенцова: плата за оценки снижает внутреннюю мотивацию к обучению

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова посоветовала родителям не платить своим детям за хорошие оценки в школе. Такая мера поощрения может привести к тому, что ребенок будет учиться ради денег, а не ради знаний, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По словам специалиста, материальное вознаграждение действительно способно временно улучшить успеваемость школьника, однако оно ослабляет его внутреннюю мотивацию к развитию. В итоге у детей формируются неправильные установки и снижается интерес к получению знаний, добавило радио «КП».

Вместо денежных вознаграждений Дугенцова предложила использовать другие способы поощрения. Например, похвала и признание от родителей помогут укрепить уверенность ребенка в себе, а совместное проведение времени повысит эмоциональную близость.