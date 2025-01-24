Психолог Дугенцова: плата за оценки снижает внутреннюю мотивацию к обучению

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова посоветовала родителям не платить своим детям за хорошие оценки в школе. Такая мера поощрения может привести к тому, что ребенок будет учиться ради денег, а не ради знаний, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, материальное вознаграждение действительно способно временно улучшить успеваемость школьника, однако оно ослабляет его внутреннюю мотивацию к развитию. В итоге у детей формируются неправильные установки и снижается интерес к получению знаний, добавило радио «КП».
Вместо денежных вознаграждений Дугенцова предложила использовать другие способы поощрения. Например, похвала и признание от родителей помогут укрепить уверенность ребенка в себе, а совместное проведение времени повысит эмоциональную близость.
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