Психолог Дугенцова: отсутствие ярких цветов может замедлить развитие ребенка

Среди звездных мам набирает популярность тренд так называемого «бежевого материнства». Этот стиль предполагает отказ от ярких цветов в пользу пастельных оттенков в детской одежде, игрушках и интерьере. Об опасностях модной тенденции рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с сайтом Life.
Специалист отметила, что бежевый декор выглядит эстетично и собирает тысячи лайков в соцсетях, однако существуют возможные негативные последствия для ребенка.
Так, отсутствие ярких цветов может замедлить развитие восприятия и воображения, спровоцировать трудности с адаптацией и социализацией. Психолог посоветовала родителям не забывать о важности разнообразия цветов для полноценного развития малыша.
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