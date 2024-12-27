Психолог Дугенцова: отсутствие ярких цветов может замедлить развитие ребенка

Среди звездных мам набирает популярность тренд так называемого «бежевого материнства». Этот стиль предполагает отказ от ярких цветов в пользу пастельных оттенков в детской одежде, игрушках и интерьере. Об опасностях модной тенденции рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с сайтом Life .

Специалист отметила, что бежевый декор выглядит эстетично и собирает тысячи лайков в соцсетях, однако существуют возможные негативные последствия для ребенка.

Так, отсутствие ярких цветов может замедлить развитие восприятия и воображения, спровоцировать трудности с адаптацией и социализацией. Психолог посоветовала родителям не забывать о важности разнообразия цветов для полноценного развития малыша.