Психолог Дугенцова отметила важность тесного взаимодействия ребенка между семьей и школой

Детский психолог Дарья Дугенцова поделилась мнением о том, кто больше влияет на воспитание ребенка — родители или учителя. Об этом написал Life.ru .

По словам эксперта, важно тесное взаимодействие между семьей и школой для успешной адаптации ребенка к учебному процессу. Отсутствие сотрудничества может привести к ухудшению успеваемости, сообщил KP.RU.

«Учителя отвечают не только за академические знания, но и за социализацию ребенка — умение взаимодействовать с другими, работать в группе или коллективе. По сути, школа учит ребенка правилам общения и поведению с другими детьми или взрослыми», — говорит психолог Дарья Дугенцова.

Главную роль в формировании личности ребенка играют родители. Семья задает базовые ценности и фундамент личности, от воспитания зависит уровень тревожности и риск девиантного поведения в подростковом возрасте. Школа же играет поддерживающую роль.

Воспитание строится поэтапно, поэтому выбирать, кто главнее, неправильно. Сначала закладывается темперамент, затем формируется характер в семье, а взаимодействие в школе помогает ребенку социализироваться.