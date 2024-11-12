Психолог Дугенцова: отдых от социальных сетей поможет побороть осеннюю депрессию

Длительный скроллинг новостной ленты и соцсетей негативно воздействует на психику. Снижение экранного времени поможет справиться с сезонной хандрой. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова в разговоре с «Ридусом».
Она отметила, что каждый человек сам выбирает свое настроение. Выработать гормоны счастья можно с помощью качественного отдыха от информационного фастфуда. Освободившиеся часы рекомендуется потратить на занятие, которое приносит удовольствие и радость, добавила Дугенцова.
Физическая активность также положительно влияет на эмоциональный фон. Кроме того, стоит уделить время тем делам, которые давно откладывались. Это наполняет новыми силами и энергией, резюмировала психолог.
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