Психолог Дугенцова: отдых от социальных сетей поможет побороть осеннюю депрессию

Длительный скроллинг новостной ленты и соцсетей негативно воздействует на психику. Снижение экранного времени поможет справиться с сезонной хандрой. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова в разговоре с «Ридусом» .

Она отметила, что каждый человек сам выбирает свое настроение. Выработать гормоны счастья можно с помощью качественного отдыха от информационного фастфуда. Освободившиеся часы рекомендуется потратить на занятие, которое приносит удовольствие и радость, добавила Дугенцова.

Физическая активность также положительно влияет на эмоциональный фон. Кроме того, стоит уделить время тем делам, которые давно откладывались. Это наполняет новыми силами и энергией, резюмировала психолог.