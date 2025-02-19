Психолог Дугенцова объяснила, что на повышение тревоги влияет избыток выбора

Сегодня многие люди стремятся жить в согласии с собственными желаниями и ценностями, отходя от традиционных общественных норм. Теория самоопределения утверждает, что удовлетворение жизни тесно связано с личной свободой выбора. Психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что некоторые люди продолжают ориентироваться на традиционные общественные установки.

Она вспомнила о следующих установках: стабильность работы и создание семьи по определенным стандартам. Это, по словам эксперта, часто вызывает внутренние конфликты и пересмотр жизненных приоритетов.

С одной стороны, расширение свободы выбора приносит положительные эмоции и повышает мотивацию жить в соответствии с личными предпочтениями. Однако чрезмерная вариативность может приводить к тревожности и откладыванию решений. Этот феномен известен как «парадокс выбора», описанный Барри Шварцем: большое количество альтернатив затрудняет принятие конкретного решения.

Для минимизации негативных эффектов важно уметь грамотно управлять своими желаниями, формулируя реальные цели и находя равновесие между индивидуальным подходом и социальными ожиданиями, отметила Дугенцова.