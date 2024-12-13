Психолог Дугенцова: новые увлечения и хобби на свежем воздухе полезны для построения нейронных связей

Гаджеты плотно вошли в жизнь современного человека. Однако они не могут помочь в гармоничном развитии ребенка. Для формирования новых нейронных связей важно как можно чаще проводить различные занятия на свежем воздухе, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист отметила, что для всестороннего развития необходимо уделять достаточно внимания крупной и мелкой моторике ребенка. Следует заниматься физической активностью и не забывать про работу с эмоциями и настроением.

Любые хобби и новые увлечения улучшают мозговую активность, помогают в борьбе со стрессом и снижают уровень тревожности, резюмировала Дугенцова.