Психолог Дугенцова: новые увлечения и хобби на свежем воздухе полезны для построения нейронных связей

Гаджеты плотно вошли в жизнь современного человека. Однако они не могут помочь в гармоничном развитии ребенка. Для формирования новых нейронных связей важно как можно чаще проводить различные занятия на свежем воздухе, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Специалист отметила, что для всестороннего развития необходимо уделять достаточно внимания крупной и мелкой моторике ребенка. Следует заниматься физической активностью и не забывать про работу с эмоциями и настроением.
Любые хобби и новые увлечения улучшают мозговую активность, помогают в борьбе со стрессом и снижают уровень тревожности, резюмировала Дугенцова.
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