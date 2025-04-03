Психолог Дугенцова: новая игра «Красная дверь, желтая дверь» может вызвать у детей тревогу

Российские школьники увлеклись игрой «Красная дверь, желтая дверь». Во время процесса дети якобы входят в транс. Главный фактор риска подобного развлечения — незрелость подростковой психики, заявила детский психолог Дарья Дугенцова в разговоре с сайтом «Москва 24» .

Специалист объяснила, что у детей еще не сформированы границы между фантазией и реальностью. Поэтому увлечение такой игрой может вызвать тревогу, панические атаки, ночные страхи. В состоянии внушаемости подростки легко поддаются самопрограммированию, что способно привести к галлюцинациям или стрессу.

Игра предполагает участие двух человек. Первый ложится на колени второго, закрывает глаза и поднимает руки. Второй выполняет роль «проводника», вводит первого в транс с помощью массажа висков и повторения фразы: «Красная дверь, желтая дверь, дверь любого цвета... Если вы видите дверь, опустите руки».

Некоторые участники считают, что игра провоцирует эффект «как от наркотиков» и ведет к потере сознания. Другие указывают на ее безобидность.

Эффективный диалог с детьми о возможных негативных последствиях зависит от возраста. С младшими школьниками нужно говорить конкретно и объяснять возможные последствия. С подростками лучше говорить на равных и стимулировать их взрослость, подчеркнула Дугенцова.