Психолог Дугенцова назвала желание ребенка покинуть Россию проявлением переходного возраста

Детский психолог Дарья Дугенцова прокомментировала стремление некоторых российских подростков покинуть родину. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист связала такое желание с особенностями переходного возраста. Так, запреты популярных развлечений, включая онлайн-игры вроде Roblox, дети воспринимают крайне негативно.

«Школьники воспринимают запрет Roblox очень болезненно. Дети, с которыми я общалась на эту тему, не говорили мне, что хотят уехать из России», — пояснила специалист.

По ее словам, некоторые подростки, находящиеся в фазе полового созревания, склонны остро реагировать на любые ограничения и запреты.