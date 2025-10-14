Психолог Дугенцова назвала поделки в детсадах ярмаркой тщеславия для родителей

Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью Life.ru выразила обеспокоенность по поводу растущей тенденции среди родителей покупать готовые поделки на маркетплейсах.

Специалист подчеркнула, что активное участие взрослых в творческом процессе детей может негативно сказаться на их развитии.

«Поделки в детских садах и школах — это скорее ярмарка тщеславия для родителей. Единицы детей делают их самостоятельно», — отметила эксперт.

По ее словам, многие взрослые стремятся к победе в конкурсах, забывая о важности самостоятельности и уверенности в себе для ребенка.