Психолог Дугенцова: люди с низкой самооценкой боятся новых знакомств

Психолог Дарья Дугенцова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что обычно люди, имеющие низкую самооценку, боятся новых знакомств.

Она также добавила, что когда человек прикладывает усилия, чтобы понравиться собеседнику, он может иметь непринятие себя. Эксперт пояснила, что самооценка строится на базе привязанности.

«Из-за этой неуверенности человек и боится заводить новые знакомства. Проработав эти проблемы, детские травмы, от страха можно избавиться», — сказала Дугенцова.

Психолог привела в пример людей, у которых в детстве сформировался ненадежный тип привязанности с родителями. Именно такие люди, становясь взрослыми, не чувствуют внутренней опоры и часто сомневаются в себе, пояснила специалист.