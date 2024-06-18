Психолог Дугенцова: квадробика не представляет никакой опасности для психики детей до 7 лет

Популярные занятия квадробикой с имитацией поведения животных не представляют никакой опасности для психики детей до семи лет. Об этом рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, в этом возрасте основной вид деятельности — сюжетно-ролевая игра, поэтому изображение ребенком повадок животных можно считать нормой. Однако если квадробикой занимаются дети старше 12 лет, рекомендуется обратиться к психологу.

При этом взрослым ни в коем случае нельзя плохо высказываться о таком увлечении ребенка. Это только усилит его интерес, отметила Дугенцова.