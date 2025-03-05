Психолог Дугенцова: культура сообществ избавит жителей мегаполисов от одиночества

Жизнь в большом городе кажется насыщенной возможностями для общения, но порой превращается в череду поверхностных контактов и изоляции. В стремительном потоке городской жизни сложно найти время для глубоких связей. Почему так происходит и как это изменить, рассказала Общественной Службе Новостей психолог Дарья Дугенцова.

«Социальные связи, общественные пространства и группы по интересам помогают справляться с одиночеством», — утверждает специалист.

Исследования показывают: несмотря на толпу в мегаполисах, многие чувствуют себя изолированными. Быстрый ритм жизни, поверхностные знакомства и анонимность приводят к этому ощущению. По словам эксперта, исправить ситуацию можно через развитие социальных связей, использование общественных пространств и участие в группах по интересам.

Чтобы мегаполисы стали не только центрами прогресса, но и местами для общения, нужно развивать культуру сообществ, поддерживать взаимопомощь и создавать доступные точки социальной интеграции — от клубов по интересам до общественных мест, добавила специалист.