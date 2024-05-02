Психолог Дугенцова: критика и манипуляции в отношениях разрушают самооценку подростка | 360°

02 мая 2024, 14:47
Психолог Дугенцова: критика и манипуляции в отношениях разрушают самооценку подростка
Психолог Дарья Дугенцова рассказала о сильном влиянии романтических отношений на самооценку подростков. Молодые люди только учатся правильно взаимодействовать и познают себя, пояснила эксперт в беседе с News.ru.
«Поддержка со стороны партнера, а иногда и восхищение, прибавляют человеку уверенности. В то время как критика или манипуляции, наоборот, разрушают самооценку», — отметила специалист.
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При этом она напомнила, что в зрелом возрасте чувство собственной значимости не должно зависеть от любовной связи. Если человек поддается влиянию второй половинки, отношения нельзя назвать здоровыми.
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