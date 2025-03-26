Психолог Дугенцова: яркие цвета в интерьере повышают тревожность

Важную роль в оформлении жилища играет цветовая палитра. Хотя современные тренды часто предлагают нейтральные белые или бежевые тона для ремонта, многие россияне выбирают яркие оттенки. Какие эмоции вызывает такой декор, рассказала психолог Дарья Дугенцова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По ее словам, цветовые решения в интерьере могут влиять на нервную систему человека. Поэтому при выборе палитры для спальни или другого помещения следует учитывать не только личные предпочтения, но и возможное воздействие на психоэмоциональное состояние, предупредила эксперт.

«Яркие цвета вроде красного или оранжевого возбуждают и повышают тревожность. Холодные синий и зеленый, наоборот, успокаивают и снижают стресс», — пояснила специалист.

Дугенцова посоветовала использовать яркие тона для деталей, основа же должна оставаться спокойной.