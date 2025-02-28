Психолог Дугенцова: физические наказания детей повышают риск буллинга в школе

Физические наказания в семье могут сделать ребенка жертвой буллинга в школе. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова в беседе с News.ru .

По ее словам, родители нередко применяют те же методы воспитания, которыми подвергались сами в детстве. Среди популярных способов — физическое наказание и лишение общения. В результате ребенок оказывается в положении жертвы, что делает его уязвимым для издевательств со стороны сверстников.

Дугенцова подчеркнула, что некоторые дети, столкнувшиеся с физическими наказаниями дома, впоследствии сами становятся агрессорами. Они воспринимают насилие как нормальную форму взаимодействия, добавил «Сiбдепо».