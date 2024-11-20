Психолог Дугенцова: домашние животные не заменят специалиста при тяжелой депрессии или длительном стрессе

При общении с домашними питомцами у человека вырабатывается гормон радости. Эндорфины помогают чувствовать себя лучше, однако кошки и собаки вряд ли смогут помочь человеку справиться с серьезными психологическими проблемами, заявила психолог Дарья Дугенцова в беседе с «Ридусом» .

Она отметила, что животные, вероятно, могут поддержать при наличии тяжелой утраты или одиночества. Однако если речь идет о глубокой депрессии, хроническом стрессе и серьезном тревожном расстройстве, необходима помощь квалифицированного специалиста.

В ходе психотерапии пациент прорабатывает конкретные проблемы и травмы, а не просто заглушает их гормонами, подчеркнула Дугенцова.